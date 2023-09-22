Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,72 puan artarak 8.039,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,59 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 8.035,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.981,23, en yüksek 8.094,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 8.039,18 puandan tamamladı.