Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Gün içinde en düşük 7.981,23, en yüksek 8.094,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazanarak tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,72 puan artarak 8.039,18 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 34,59 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 8.035,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.981,23, en yüksek 8.094,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 8.039,18 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,79, hizmetler endeksi yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 1,66 ve teknoloji endeksi yüzde 3,25 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,18 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 8.444,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 49'u geriledi. Tüpraş, İş Bankası (C), Astor Enerji, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.928 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,0850 lira, satışta 27,1935 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9831 lira, satışta 27,0912 lira olarak belirlemişti.
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