"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak olan öğrenciler için vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları, yeni eğitim yılının başlaması ile gündem oldu. Son olarak iki hafta önceki Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun, ne zaman Meclis ya da Hükümetin gündemine geleceği sorgulanıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...