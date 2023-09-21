Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?
"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olan öğrencilere vergisiz telefon kampanyası son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Uzun süre gündemden düşmeyen üniversite öğrencilerine vergisiz telefon için ne zaman harekete geçileceği merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar...
"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak olan öğrenciler için vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları, yeni eğitim yılının başlaması ile gündem oldu. Son olarak iki hafta önceki Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun, ne zaman Meclis ya da Hükümetin gündemine geleceği sorgulanıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.
Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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