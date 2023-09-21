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TOKİ %25 indirim kampanyası detayları! 2023 TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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TOKİ %25 indirim kampanyası detayları! 2023 TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

"TOKİ indirim kampanyası başladı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin detayları açıkladı. Borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına % 25 indirim uygulanacak. İşte, başvurular hakkında merak edilenler...

TOKİ'den ev ve iş yeri sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlıyor! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kampanyanın detaylarını Bakan Özhaseki açıkladı. İşte, haberin detayları...

BAKAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu.

Bakan Özhaseki'nin açıkladığı yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ'den ev ve iş yeri almış, geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkanından yararlanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek.

BORÇLARINI KAPATMAK İSTEYENLER ARACI BANKADAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var.

Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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