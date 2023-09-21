TOKİ %25 indirim kampanyası detayları! 2023 TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAKAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu.



Bakan Özhaseki'nin açıkladığı yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ'den ev ve iş yeri almış, geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkanından yararlanabilecek.