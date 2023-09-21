26 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı: İndirimde bu hafta beyaz peynir, çay, meyve suyu, yoğur, tost peyniri, un, süt, zeytin, omo, bebek bezi, yumuşatıcı, yer alıyor

Herkesin merakla beklediği BİM 26 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. 3 Ekim 2023 tarihine kadar market raflarında yerini alacak ürünler arasında İçim Yağlı Yoğurt 79,50 TL, Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 169 TL, Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 165 TL, Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 29,75 TL, Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 27,50 TL, Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 5,90 TL, Dost Bademli İçecek 330 ml 14,50 TL, Yörükoğlu Beyaz Peynir 900 gr 99,50 TL, Yörükoğlu Süzme Peynir 400 gr 39,90 TL, Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL, Pınar Çocuk Devam Sütü 1 Litre 27,50 TL fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte yeni BİM aktüel indirim listesi…

26 EYLÜL 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 79,50 TL

Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 169 TL

Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 165 TL

Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 29,75 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 27,50 TL

Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 5,90 TL