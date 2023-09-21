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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası T.C ile sorgulama...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası T.C ile sorgulama...

"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere, üretim faaliyetlerinde kullandıkları mazot ve gübre için verilen bir destek olan mazot ve gübre desteği 2023 yılında hesaplara ne zaman yatacak belli oldu. İşte ödeme tarihleri...

"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek, üretim miktarını ve kalitesini artırmayı amacıyla verilen mazot ve gübre desteği için tarihler belli oldu. İşte ödeme tarihleri için detaylar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar TL tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak üzere, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek." dedi.

TARIMSAL DESTEKLEME BÜTÇESİ ARTIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme bütçesini 2024 yılı için 63,4 milyar liradan 91,55 milyar liraya çıkaracaklarını ifade etti.

"Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar TL'ye, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar TL'ye, su ürünleri desteğini 250,7 milyon TL'ye, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon TL'ye, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL'lik bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz."

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