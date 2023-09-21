Rusya’dan Türk lirası için karar! İşlem seçenekleri arttırılacak

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasa katılımcılarının döviz üzerinden işlem yapmalarına yönelik seçeneklerin 25 Eylül itibarıyla genişletileceği belirtildi.

Piyasa katılımcılarının, merkezi karşı taraf (MKT) ile tezgah üstü piyasa (OTC) işlemelerini artık Türk lirası-Rus rublesi, ABD doları-Türk lirası çiftleri ile gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, liranın yanı sıra Hong Kong doları-Rus rublesi ve ABD doları-Hong Kong doları döviz çiftleri ile de işlemler yapılabileceği bildirildi.