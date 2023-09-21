"AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 Ekim tarihine kadar sürecek olan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından, AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Ayrıca sınavların uygulanma şekli de sorgulanıyor.