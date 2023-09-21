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AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?

"AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖL sınav tarihleri, yeni dönem kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan ya da ilk kez kayıt olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da merak konusu oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 Ekim tarihine kadar sürecek olan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından, AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Ayrıca sınavların uygulanma şekli de sorgulanıyor.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

2023-2024 AÖL sınavlarının online olacağına dair bir bilgi henüz yok.

Bu kapsamda yetkili kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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