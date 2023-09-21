"Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eğitim ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için yapılan eğitim ödenekleri için tarih belli oldu. İşte konu hakkında detaylar...