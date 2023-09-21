Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eğitim ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı?
"Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı, öğretmenler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her eğitim öğretim yılının başında kırtasiye masraflarını karşılamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırılan eğitim ödeneği için tarih belli oldu. İşte eğitim ödeneği takvimi...
"Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eğitim ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için yapılan eğitim ödenekleri için tarih belli oldu. İşte konu hakkında detaylar...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Öğretmenlere bu yıl 1386 lira eğitim ödeneği verilecek.
Eğitim ödeneği önümüzdeki yıllar için ise gösterge ve memur aylık katsayısına bağlandı.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Öğretmenlere 1386 lira olarak yatırılacak olan eğitim ödeneğinin 20 Eylül tarihi itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.
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