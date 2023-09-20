"Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Programın 1 yıl daha süreceği duyurulmuştu. Son olarak Ağustos ayı ödemelerini ceplerine koyan vatandaşların gözü şimdi de Eylül ayı ödemelerinde. İşte ödeme takvimi...