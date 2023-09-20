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Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?

"Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Programın 1 yıl daha süreceği duyurulmuştu. Son olarak Ağustos ayı ödemelerini ceplerine koyan vatandaşların gözü şimdi de Eylül ayı ödemelerinde. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe yansıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Programın 1 yıl daha süreceği duyurulmuştu. Son olarak Ağustos ayı ödemelerini ceplerine koyan vatandaşların gözü şimdi de Eylül ayı ödemelerinde. İşte ödeme takvimi...

AİLE DESTEK EYLÜL AYI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Öncelikle Eylül ayı Aile Destek ödemelerinin henüz yatmadığını belirtelim. Ödemelerin ayın 15'inden itibaren yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Öte yandan Aile Destek ödemelerine zam yapılacağına dair şuan için bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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