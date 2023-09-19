Son dakika | Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | Borsa 19 Eylül 2023 gün sonu verileri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 değer kazanarak günü 7.784,01 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirtti. Ayrıca teknik açıdan BIST 100'de 7.800 seviyesinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğu açıklandı.
Son dakika | BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,32 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Bu arada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2023 yılı için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini 3'e revize ederken, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan 4,3'e yükseltti.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Türk ekonomi yönetiminin katıldığı ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Global Yatırımcılar Konferansından gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu dile getiren analistler, yarın Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 seviyesinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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