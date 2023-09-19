FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? Gözler 2023 Eylül ayı FED faiz kararında!
"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?", FED faiz artırımı yaparsa ne olur?" sorularının cevabı merak konusu oluyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED faiz kararı açıklamasını bu hafta yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Ağustos ayında toplantı yapmadı. Şimdi gözler Eylül ayı için çıkacak karara çevrildi. İşte, FED faiz kararı toplantı tarihi...
"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED faiz kararı açıklamasını bu hafta yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Ağustos ayında toplantı gerçekleştirmedi. Şimdi gözler Eylül ayı için çıkacak karara çevrildi. İşte, FED faiz kararı hakkında merak edilenler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
FED faiz kararı toplantısı Ağustos ayında gerçekleştirilmedi.
FED toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası FED Başkanı Powell eylül ayı FED faiz kararını duyuracak.
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışın hazırız. Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz. Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor.
Mal enflasyonunda sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed, ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli. Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidilecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Temmuz'da PCE'nin yüzde 3,3, çekirdek enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun iş gücü piyasalarına daha hassas olduğuna dair kanıtlar görüyoruz."
FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI
ABD MNerkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 5.25 - 5.50 aralığına çıkardı.
Enflasyonun yüksek kalmayı sürdürdüğü ifade edilirken; ABD bankacılık sisteminin dayanıklılığına dikkat çekildi ve Fed yetkilileri, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekme konusunda kararlılığını vurguladı. 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarılan faizin ardından ABD borsaları karışık bir seyir izlerken, brent petrolde düşüş gözlendi. Analistlere göre ise piyasalar bu yıl daha fazla faiz artışı olmayacağını fiyatlamaya başladı.
2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ
19-20 Eylül
31 Ekim / 1 Kasım
12-13 Aralık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnsanlık tarihinin en garip yılı! 1918'de yaşananlar hafızalarda yer edindi! I. Dünya Savaşı, yıkımlar, felaketler derken...
- İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak (kuşluk) namazı nedir, ne zaman kılınmalıdır?
- Ramazan başlangıç tarihi 2024! Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi ay tutulacak? Dini günler takvimi 2024!
- SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun!
- Merve Kayaalp yaşıyor mu, ne oldu? Oyuncu Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...
- Safir ATV YENİ BÖLÜM İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölümde neler oldu? Feraye'den Yaman'ı çıldırtan karar!
- Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…
- Elon Musk oğlunun adını neden X Æ A-12 koydu? X Æ A-12 ne demek, ne anlama geliyor, nasıl okunur?
- Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?
- Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Memiç evli mi?
- Saç kökünde kaşıntı, kepek, ağrı hiçbir şey bırakmıyor! Egzamanızı tek 1 damlasıyla...