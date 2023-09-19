Borsa İstanbul’da yatırımcı coşkusu! 13 yılın toplamına 1 yılda ulaşıldı

HAT-SAN'A 5.7 KAT TALEP

Hat-San'ın 14-15 Eylül'de gerçekleştirilen halka arzının da sonuçları açıklandı. Şirket sermayesinin yüzde 20'sini oluşturan 44.3 milyon adet hisseyi, 22.60 liradan halka arz etti. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL, şirket değeri 5 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arza satılan hisselerin 5.7 katı, 252.3 milyon adet talep geldi. Gelen talebin büyüklüğü 5.7 milyar TL olurken, 3 milyon 735 bin 529 yatırımcıya hisse satıldı. Yurtiçi bireysel yatırımcılar 3.7, yurtiçi kurumsal yatırımcılar 14.3, yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise 2.3 kat talep gösterdi. Hisselerin yüzde 70'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.

YATIRIMCI AKINI SÜRÜYOR

Enflasyona karşı getiri arayışı son dönemde hızlanan halka arzlar, Borsa İstanbul'a yatırımcı sayısında rekor üstüne rekor kırdırıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırımcı sayısı 15 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 7 milyon 318 bine çıkarak zirveye ulaştı. Yatırımcı sayısı 1 Eylül'den bu yana 1 milyon 50 bin kişi arttı. Yatırımcı sayısı seçim öncesi 26 Mayıs'ta 4 milyon 642 bin, 2022 sonunda ise 3 milyon 794 bin seviyesinde bulunuyordu. Yatırımcı sayısı 1 yıl önceye göre yüzde 180 arttı.