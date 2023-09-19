"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için yapılan eğitim ödenekleri için tarih belli oldu. İşte ödeme miktarı ve tarihleri...