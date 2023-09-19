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Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?

"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her eğitim öğretim yılının başında kırtasiye masraflarını karşılamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırılan eğitim ödeneği için tarih belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için yapılan eğitim ödenekleri için tarih belli oldu. İşte ödeme miktarı ve tarihleri...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmenlere bu yıl 1386 lira eğitim ödeneği verilecek.

Eğitim ödeneği önümüzdeki yıllar için ise gösterge ve memur aylık katsayısına bağlandı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlere 1386 lira olarak yatırılacak olan eğitim ödeneğinin 20 Eylül tarihi itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

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