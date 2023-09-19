"Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Programın 1 yıl daha süreceği duyurulmuştu. Son olarak Ağustos ayı ödemelerini ceplerine koyan vatandaşların gözü şimdi de Eylül ayı ödemelerinde. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe yansıyor. İşte ödemeler için son gelişmeler...