Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
"Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Programın 1 yıl daha süreceği duyurulmuştu. Son olarak Ağustos ayı ödemelerini ceplerine koyan vatandaşların gözü şimdi de Eylül ayı ödemelerinde. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe yansıyor. İşte sosyal yardımlar için ödeme takvimi...
"Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Programın 1 yıl daha süreceği duyurulmuştu. Son olarak Ağustos ayı ödemelerini ceplerine koyan vatandaşların gözü şimdi de Eylül ayı ödemelerinde. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe yansıyor. İşte ödemeler için son gelişmeler...
AİLE DESTEK EYLÜL AYI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Öncelikle Eylül ayı Aile Destek ödemelerinin henüz yatmadığını belirtelim. Ödemelerin ayın 15'inden itibaren yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Öte yandan Aile Destek ödemelerine zam yapılacağına dair şuan için bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
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