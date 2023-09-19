Simit Sarayı halka arz ne zaman, hangi bankalarda 2023? DMR Unlu Mamüller halka arz kaç lot veriyor?

Sermaye Piyasası Kurulu, tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan DMR Unlu Mamüller halka arz oluyor. Yatırımcılar, "Simit Sarayı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Simit Sarayı halka arzına ilişkin detaylar...