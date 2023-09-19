Simit Sarayı halka arz ne zaman, hangi bankalarda 2023? DMR Unlu Mamüller halka arz kaç lot veriyor?
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., daha yaygın olarak bilinen adıyla Simit Sarayı, halka arz ediliyor. Türkiye'nin önde gelen pastane ve unlu mamuller zincirlerinden biri olan Simit Sarayı'nın halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme, yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu, tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan DMR Unlu Mamüller halka arz oluyor. Yatırımcılar, "Simit Sarayı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Simit Sarayı halka arzına ilişkin detaylar...
SİMİT SARAYI HALKA ARZ NE ZAMAN 2023?
Simit Sarayı halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Dmr Unlu Mamuller halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.
KAÇ LOT VERİYOR?
Simit Sarayı halka arzı eşit dağıtım şeklinde gerçekleşiyor ve 75,000,000 lot veriyor olacak.
SİMİT SARAYI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bireyse ve şirklet çalışanlarına eşit dağıtım sunan Simit arayı halka arzı katılım endeksine uygundur.
DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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- Simit Sarayı halka arz ne zaman, hangi bankalarda 2023? DMR Unlu Mamüller halka arz kaç lot veriyor?
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