"Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2023? Kırtasiye yardımı hesaplara yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırtasiye yardımı programı kapsamında, ilkokuldan liseye kadar farklı öğrenim kademelerinde bulunan öğrencilere, eğitim materyalleri, defterler, kalem setleri, çantalar gibi temel kırtasiye malzemeleri sağlanacak. Bu yardımlar, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına ve derslerine daha iyi odaklanmalarına yardımcı olacak. Ayrıca, ailenin maddi yükünü hafifletmek ve çocukların eğitim hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.