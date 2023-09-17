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Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2023? Kırtasiye yardımı hesaplara yattı mı, ödendi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2023? Kırtasiye yardımı hesaplara yattı mı, ödendi mi?

"Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırtasiye yardımı programı kapsamında, ilkokuldan liseye kadar farklı öğrenim kademelerinde bulunan öğrencilere, eğitim materyalleri, defterler, kalem setleri, çantalar gibi temel kırtasiye malzemeleri sağlanacak. Bu yardımlar, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına ve derslerine daha iyi odaklanmalarına yardımcı olacak. Ayrıca, ailenin maddi yükünü hafifletmek ve çocukların eğitim hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amaçlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...

"Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2023? Kırtasiye yardımı hesaplara yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırtasiye yardımı programı kapsamında, ilkokuldan liseye kadar farklı öğrenim kademelerinde bulunan öğrencilere, eğitim materyalleri, defterler, kalem setleri, çantalar gibi temel kırtasiye malzemeleri sağlanacak. Bu yardımlar, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına ve derslerine daha iyi odaklanmalarına yardımcı olacak. Ayrıca, ailenin maddi yükünü hafifletmek ve çocukların eğitim hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Okulların açılmasına geri sayılırken kırtasiye yardımı ödeme günleri belli oldu. 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında kırtasiye yardımı yapılacak.

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılıyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.

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