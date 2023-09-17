TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?
"TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi yüzde 5,14 oldu. Politika faizi cari ay sonu beklentisi ise yüzde 30 oldu. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ise merak ediliyor. İşte, konu hakkında son açıklamalar...
"TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. İşte konu hakkında açıklamalar...
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 5,54 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,14'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,22 oldu.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 42,01'den 44,94'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,54'ten 23,87'e çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 30,14 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 34,58'den 37,26'ya yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 43,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara çıktı.
Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,8 milyar dolar oldu.
TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayı enflasyon oranları 3 Ekim tarihinde belli olacak.
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