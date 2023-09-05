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Dünyanın en iyi 10 tankı belli oldu! Milli Gururumuz listeyi salladı! İşte TSK'nın gücü...

Tanklar, Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kez sahneye çıksalar da, İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte gerçek anlamda savaşın değişen dinamiklerine ayak uydurarak kara birliklerinin bel kemiği haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu tanklar da bu gelişmelere paralel olarak modernize edilmiş ve güçlerini artırmıştır. Milli gururumuz olan kara araçlarımız, Türkiye'nin savunma kabiliyetini artırarak ulusal güvenliğimize önemli bir katkı sağlamaktadır. İşte TSK'nın gücü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 13:34
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Dünyanın en iyi 10 tankı belli oldu! Milli Gururumuz listeyi salladı! İşte TSK’nın gücü...

Tanklar, savunma sanayisinin en önemli ve etkili ürünlerinden biri olarak günümüz modern savaş alanlarında kritik bir rol oynamaktadır. Zırh ve saldırı gücü bakımından sürekli gelişen bu zırhlı araçlar, bir ülkenin askeri kabiliyetini belirlerken, aynı zamanda ulusal güvenlik ve savunma stratejilerinin temel taşları haline gelmektedir. İşte sıralama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en iyi 10 tankı belli oldu! Milli Gururumuz listeyi salladı! İşte TSK’nın gücü...

10- K2 Black Panther

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Dünyanın en iyi 10 tankı belli oldu! Milli Gururumuz listeyi salladı! İşte TSK’nın gücü...

9- C1 Ariete

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Dünyanın en iyi 10 tankı belli oldu! Milli Gururumuz listeyi salladı! İşte TSK’nın gücü...

8- Leclerc

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Dünyanın en iyi 10 tankı belli oldu! Milli Gururumuz listeyi salladı! İşte TSK’nın gücü...

7- Merkava MK 4