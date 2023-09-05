Dünyanın en iyi 10 tankı belli oldu! Milli Gururumuz listeyi salladı! İşte TSK'nın gücü...

Tanklar, Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kez sahneye çıksalar da, İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte gerçek anlamda savaşın değişen dinamiklerine ayak uydurarak kara birliklerinin bel kemiği haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu tanklar da bu gelişmelere paralel olarak modernize edilmiş ve güçlerini artırmıştır. Milli gururumuz olan kara araçlarımız, Türkiye'nin savunma kabiliyetini artırarak ulusal güvenliğimize önemli bir katkı sağlamaktadır. İşte TSK'nın gücü...