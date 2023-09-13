Borsa İstanbul’da endeks günü düşüşle kapadı! Kritik sınırın üstünde kalmaya devam ediyor

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,74 ile metal, ana sanayi oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.