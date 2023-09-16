Banka ve kredi kartıyla yapılan işlemler devam ediyor! Kredi kartıyla 2 haftada 368.8 milyar TL harcama
Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 109.8 milyon, banka kartı sayısı 181.1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 81 milyon adete yükselirken, yapılan harcamalar da artmaya devam diyor. Banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar artmaya devam ediyor. 25 Ağustos - 8 Eylül arasındaki 2 haftada toplam harcama, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 125.2 artarak 368.8 milyar liraya ulaştı.
DAKİKADA 17.6 MİLYON TL
8 Eylül'de sona eren haftada banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcamalar, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 112.8 artarak 177.7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Söz konusu haftada kredi kartı ile her gün ortalama 25.4 milyar lira harcama yapıldı. Saat başı harcama 1 milyar 57 milyon TL olurken, dakikada 17 milyon 629 bin, saniyede ise ortalama 293 bin liralık işlem yapıldı.
MARKETTE KART KULLANDIK
Enflasyondaki yükselişin de etkisiyle banka kartı ve kredi ile yapılan harcamalarda market ve AVM'ler ön plana çıktı. Market ve AVM'deki harcamalar, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 31 milyar 870 milyon liraya ulaştı.
Yapılan harcamaların yüzde 18'i buralarda gerçekleştirildi. Elektrik ve elektronik sektörüne yönelik harcamalar yüzde 150.8 artarak 12.6 milyar liraya ulaşırken, yemek harcamaları yüzde 132.2 artarak 10.5 milyarı geçti.
Çeşitli gıdalara yönelik harcamalar yüzde 141 artarak 13.1 milyar lira olurken, benzin ve akaryakıt harcamaları da yüzde 86.7'lik artışla 13.1 milyar lira oldu. Hizmet sektöründeki harcamalardaki artış yüzde 144.3 olarak gerçekleşti.
BENZİNE 13.1 MİLYAR TL
Giyim ve ayakkabı için yapılan harcamalar yüzde 97.2 artarak 12.4 milyar TL olurken, mobilya alımına yönelik harcamalar yüzde 100 arttı. Sağlık harcamalarındaki artış yüzde 115, seyahat harcamalarındaki artış ise yüzde 113 oldu. Harcamalarda en az artış yüzde 19.5 ile telekomünikasyon sektöründe gerçekleşti.
KART BORCU 1.2 TRİLYON
Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı borçları 8 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 1 trilyon 242 milyar TL'ye ulaştı. Son 1 yılda yüzde 156.8, 2022 sonuna göre ise 90.9 artış oldu.
Borçların 559.1 milyar lirasını taksitli borçlar, 683.3 milyar lirasını taksitsiz borçlar oluşturuyor. Son 1 yılda taksitli borçlar yüzde 146, taksitsiz borçlar yüzde 166 arttı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?
- TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...
- Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Mevlid Kandili oruç tutulur mu? 2023 Diyanet kandil tarihleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler?
- Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
- Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Kırmızı Oda'nın Doktor Hanımı kadroda! Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?
- KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! En düşük maaş ne kadar olacak? İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...
- Ocak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...