Artık "internet sözleşmeniz bitiyor" diyemeyecekler! 0850 numara sahtekarlığına bir darbe daha





SAHTEKARLIĞIN BOYUTU 10 MİLYAR TL'YE ULAŞTI



Merdiven altı çağrı merkezlerinin ortaya çıkardıkları cayma bedelleri ve üyelik ücretleri, internet servis sağlayıcılardan aldıkları komisyon, kayıt dışı olarak çalıştırdıkları binlerce işçinin ekonomiye maliyeti 10 milyar TL'yi buldu. İş öyle bir boyuta vardı ki bu kişiler çalıştırdıkları kişilere maaş vermekten öte aldıkları abone taahhüdü başına ücret verme sistemine geçti. Hal böyle olunca da buralarda çalışan kişiler her gün daha fazla insanı aramaya başladı.