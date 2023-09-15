"Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğrenimdeki öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin yapılan çalışmalar ve açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ÖTV ve KDV'siz telefon imkanından, üniversite öğrencileri ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...