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Son dakika | Çiftçilere güzel haber! Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesapta

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Son dakika | Çiftçilere güzel haber! Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesapta

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 557 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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