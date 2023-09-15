Türkiye 3. nükleer santral için Çin’le anlaşmaya yakın! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı

IRAK'A KARŞI DAVA

Bayraktar'a yöneltilen sorular arasında üzerinde durulan bir diğer konu da Irak-Ceyhan petrol boru hattındaki son durum ve hattın ne zaman tekrar açılacağı oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem ve hemen arkasından yaşanan sel felaketinin hatta zarar verdiğini, ardından hasar tespit, bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını söyleyen Bayraktar, hattaki hasar tespit çalışmalarının Bağdat'ın ileride ek tazminat talebinde bulunması durumunda Türkiye'nin kendisini yasal olarak savunabilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, Irak'la bu konudaki müzakerelerin de sürdüğünü ifade etti.

Irak'ın tahkim davası sonucunda Türkiye mart ayında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tazminata mahkum edilmiş, ardından hattan akış kesilmişti. Irak'ın, tahkim kararının uygulanması için ABD mahkemesine başvurduğunu anımsatan Bayraktar, Türkiye'nin yaklaşık 950 milyon dolar olarak hesaplanan alacakları için benzer bir yola başvurabileceğini söyledi.

Türkiye'nin bunun yanı sıra Paris merkezli uluslararası tahkim mahkemesinde de bir iptal başvurusu yaptığını bildiren Bakan Bayraktar, "İki komşu ülke olarak oturup dostane bir çözüm bulmamız gerekiyor" dedi. Bayraktar, hattın çalışmadığı döneme ilişkin bir rapor hazırlandığını da anlatırken, "Ancak boru hattı faaliyete geçecektir. Teknik olarak aşağı yukarı hazır ve yakında faaliyete başlayacağız" diye ekledi. Bayraktar, buna karşılık hattın açılışıyla ilgili net tarih vermedi.