Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! İşte yıl sonuna ilişkin dolar tahmini...
Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Ankete göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye yükseldi. Dolar tahmini de 29,82'den 30,14'e yükseldi. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcının yanıtlarıyla elde edilen sonuçlara göre, yıl sonu dolar kuru tahmini 30,14 TL'ye enflasyon beklentisi yüzde 67,22'ye yükseldi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,44 ihtimalle yüzde 32,00 - 39,99 aralığında, yüzde 48,77 ihtimalle yüzde 40,00 - 47,99 aralığında, yüzde 26,19 ihtimalle ise yüzde 48,00 - 55,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,79'unun beklentilerinin yüzde 32,00 - 39,99 aralığında, yüzde 52,63'ünün beklentilerinin yüzde 40,00 - 47,99 aralığında, yüzde 23,68'inin beklentilerinin yüzde 48,00 - 55,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 39,17 ihtimalle yüzde 18,00 - 23,99 aralığında, yüzde 39,46 ihtimalle yüzde 24,00 - 29,99 aralığında, yüzde 9,98 ihtimalle ise yüzde 30,00 - 35,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,24'ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 23,99 aralığında, yüzde 44,12'sinin beklentilerinin yüzde 24,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,76'sının beklentilerinin yüzde 30,00 - 35,99 aralığında olduğu gözlendi.
FAİZ BEKLENTİLERİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.
GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
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