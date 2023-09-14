TOKİ İstanbul konutları ne zaman yapılacak 2023? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? ’İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi teslim tarihi...

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sabah'ın haberine göre, Bakan Özhaseki ile birlikte fuara katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ eliyle yapılacak 250 bin konut hakkında bilgi verdi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan Bulut, "Deprem bölgesi için çok gülü bir çalışma başlattık. Burada inşaatlarımız devam ederken diğer şehirlerimizdeki sosyal konut çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Geçen yıl açıkladığımız 250 bin sosyal konut uygulamasında 50 bin konutun ihalesini yaptık. İstanbul'daki sosyal konutlar için çalışmaları tamamladık. Yılbaşından sonra onların da temellerini atmaya başlayacağız" dedi.