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Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu

Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

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