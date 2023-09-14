Borsa günü yükselişle tamamladı! BIST 100 endeksi yüzde 1,31 değer kazandı

Analistler, ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin ülke ekonomisinin güçlü duruşuna işaret ettiğini söyledi.

Ülkede tüketici talebinin ılımlı ve enflasyon endişelerini tetikleyecek kadar yüksek olmadığını belirten analistler, bu durumun yumuşak iniş senaryolarını desteklediğini vurguladı.

Analistler, ECB'nin bundan sonra faizleri bir süre artırmayacağına dair beklentilerin artabileceğini ifade ederek, enflasyona dair gelişmelerin bankanın kararlarında etkili olacağını aktardı.

Yarın yurt içinde konut satışları, piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, New York Fed sanayi endeksi ve kapasite kullanımının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.