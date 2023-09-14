14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 2,8 milyarlık destek hesaplarda! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

2,8 milyarlık destek hesaplarda! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2023
ABONE OL
2,8 milyarlık destek hesaplarda! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yapılan 2,8 milyar liralık Evde Bakım Yardımının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA