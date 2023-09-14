ADRA GYO HALKA ARZ TARİHİ 2023! Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Hisse kodu, fiyatı, halka arz takvimi...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile gündeme gelen Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı büyük bir heyecanla bekleniyor. Yatırımcılar, "Adra GYO halka arz ne zaman, hangi bankalar, kaç lot verir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Adra GYO halka arz tarihi, hisse kodu ve fiyatı...
SPK tarafından onaylanan Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri merak ediliyor. Adra GYO halka arzında ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak. Adra GYO halka arzı Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. İşte Adra GYO halka arz hisse kodu ve fiyatı...
ADRA HALKA ARZ TARİHİ
Adra Gayrimenkul, halka arz yoluyla 220.000.000 TL olan mevcut sermayesini 73.700.000 TL artırarak 293.700.000 TL'ye çıkaracak.
Halka arz tarihi ise 14-15 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.
Adra GYO hissesi 22,66 TL'den halka arz olacak.
BORSA KODU
Adra GYO hissesinin sembolü "ADGYO" olacak.
Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.
AÇIKLIK ORANI
Adra GYO'nun halka arz açıklık oranı 25,09%'dir. Toplamda 73,7 milyon adet lot dağıtılacaktır.
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- ADRA GYO HALKA ARZ TARİHİ 2023! Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Hisse kodu, fiyatı, halka arz takvimi...
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