ADRA GYO HALKA ARZ TARİHİ 2023! Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Hisse kodu, fiyatı, halka arz takvimi...

SPK tarafından onaylanan Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri merak ediliyor. Adra GYO halka arzında ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak. Adra GYO halka arzı Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. İşte Adra GYO halka arz hisse kodu ve fiyatı...