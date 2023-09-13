Ticaret Bakanlığı duyurdu! Reklam Kurulu incelemesi sonrası ceza yağdı! 12 milyon lira...

"YAPAY ZEKA KULLANILARAK OLUŞTURULAN REKLAMLAR İLK KEZ KURUL GÜNDEMİNDE"

Hayatın her alanındaki alışkanlıkları, gündelik yaşamı etkileyen teknolojik ilerlemenin neticesinde, ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekilleri de mecraları da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Reklam Kurulu tarafından oluşturulma şekli ya da yayımlandığı mecradan bağımsız olarak, Tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, yapay zeka tarafından oluşturulan bu içerikler incelemeye alınmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda 337 sayılı Kurul toplantısında "ChatGPT" isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır.