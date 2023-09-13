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2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi sorgulama ekranı! 850 - 1250 TL Aile Destek ödemesi ne zaman, ayın kaçında yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi sorgulama ekranı! 850 - 1250 TL Aile Destek ödemesi ne zaman, ayın kaçında yatar?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Aile Destek Programı ödemeleri bir kez daha başladı. Bu destek programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, ailelere maddi yardım sağlama amacını taşımaktadır. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler, milyonlarca ailenin hayatını kolaylaştırıyor. İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarihler araştırma konusu oldu. Bu destek programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, ailelere maddi yardım sağlama amacını taşımaktadır. İşte, 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

EYLÜL AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 12 Eylül Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

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