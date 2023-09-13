2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi sorgulama ekranı! 850 - 1250 TL Aile Destek ödemesi ne zaman, ayın kaçında yatar?

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.