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İSKİ SU ZAMMI SON DAKİKA! İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Ne zaman geçerli olacak 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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İSKİ SU ZAMMI SON DAKİKA! İstanbul’da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Ne zaman geçerli olacak 2023?

"İstanbul'da suya zammı geldi, ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda suya zam kararı alındı. Son dakika haberi sonrası vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, İstanbul su zammı son dakika 2023!

İSKU su zammı son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan İSKİ Olağan Kurulu'nda suya zam kararı alındı. Son dakika haberi sonrası vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, İstanbul'da suya ne kadar zam geldi? sorusunun cevabı...

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti.

İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında yapılan toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam kararı alındı.

Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

İMAMOĞLU YÖNETİMİNDE SUYA GELEN ZAMLAR

2019 Kasım yüzde 20,

2020 Temmuz yüzde 12,

2020 Kasım yüzde 6,

2021 Eylül yüzde 15,

2021 Aralık yüzde 17,

2022 Nisan yüzde 29,

2022 Eylül yüzde 40,

2023 Haziran yüzde 13.

2023 Eylül yüzde 25.

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