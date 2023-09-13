Doğu Karadeniz’de petrol heyecanı: Türkiye’nin enerjisini karşılayacak! Kalite tespit çalışmaları başladı

PETROL POTANSİYELİ İÇİN ÇAYELİ AÇIKLARINDA NUMUNE ALINDI

Uydu ve jeofizik veriler ışığındaki değerlendirmelerin ardından Çayeli açıklarından da örnek aldığını ifade eden Maden, şunları kaydetti:

"Bu sızıntının (doğal petrol sızıntısı) varlığına şahit olduk. Bununla ilgili olarak aldığımız örnekler üzerinde analizler yapılacak ve kalitesi tespit edilmeye çalışılacak. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz potansiyelinin ortaya çıkarılmasıdır. Nerelerde petrol var, biz de akademik olarak TPAO'ya yardımcı olabilir miyiz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin nerelerinde petrol sızıntısı var, bunların haritalanmasına yönelik olarak yaptığımız çalışmaların bir devamı. Analizlerin ardından, Çayeli açıklarında da petrol potansiyelinin belirlenmesi için TPAO'nun bu bölgeye gelmesini ve sismik çalışma yapmasını arzu ediyoruz. Bunun akabinde de sondaj çalışmaları sonucunda bu bölgeden petrol çıkmasını ümit ediyoruz."