Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı: Türkiye'nin enerjisini karşılayacak! Kalite tespit çalışmaları başladı
Karadeniz'de Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarından alınan örnekler, petrol potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) analize gönderilecek. 7 mil açılarak bölgeden numune alan Prof. Dr. Nafız Maden, "Elde edilen veriler neticesinde TPAO'ya ait Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi bölgede şu anda sismik çalışma yapıyor. Bu sismik çalışmalar değerlendirildikten sonra o bölgede sondaj çalışmasına geçilecek" dedi.
Karadeniz'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapan Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafız Maden, Çayeli sahilinden tekne ile yaklaşık 7 mil açılarak, bölgeden numune aldı. Alınan örnekler, petrol potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) analize gönderilecek.
ORDU VE BATUM'DA PETROL SIZINTILARI TESPİT EDİLDİ
Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in petrol potansiyeline yönelik olarak daha önce de akademik yayınlar çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını belirten Maden, bu çalışmalar kapsamında uydu görüntüleri ve jeofizik yöntemlerle Ordu'nun Ünye ilçesi ile Gürcistan'ın Batum şehirleri açıklarındaki petrol sızıntılarının tespit edildiğini anımsattı.
ORDU'DA SİSMİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Nafız Maden, Ünye açıklarındaki petrol olanaklarına ilişkin jeofizik çalışmalarından çeşitli veriler elde edildiğini belirterek, "Elde edilen veriler neticesinde TPAO'ya ait Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi bölgede şu anda sismik çalışma yapıyor. Bu sismik çalışmalar değerlendirildikten sonra o bölgede sondaj çalışmasına geçilecek" dedi.
PETROL POTANSİYELİ İÇİN ÇAYELİ AÇIKLARINDA NUMUNE ALINDI
Uydu ve jeofizik veriler ışığındaki değerlendirmelerin ardından Çayeli açıklarından da örnek aldığını ifade eden Maden, şunları kaydetti:
"Bu sızıntının (doğal petrol sızıntısı) varlığına şahit olduk. Bununla ilgili olarak aldığımız örnekler üzerinde analizler yapılacak ve kalitesi tespit edilmeye çalışılacak. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz potansiyelinin ortaya çıkarılmasıdır. Nerelerde petrol var, biz de akademik olarak TPAO'ya yardımcı olabilir miyiz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin nerelerinde petrol sızıntısı var, bunların haritalanmasına yönelik olarak yaptığımız çalışmaların bir devamı. Analizlerin ardından, Çayeli açıklarında da petrol potansiyelinin belirlenmesi için TPAO'nun bu bölgeye gelmesini ve sismik çalışma yapmasını arzu ediyoruz. Bunun akabinde de sondaj çalışmaları sonucunda bu bölgeden petrol çıkmasını ümit ediyoruz."
"KARADENİZ, TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNİN BÜYÜK MİKTARININ KARŞILANDIĞI BİR DENİZ OLACAK"
Maden, jeofizik, jeolojik ve uzaktan algılama yöntemleriyle çalışmalar yaptıklarını belirterek, raporları ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.
Çayeli açıklarında önemli miktarda doğal petrol sızıntısı olduğunu düşündüklerini ifade eden Maden, "Sondaj kuyusu açıldığında ekonomiye katkısı olabileceğini düşünüyorum. Karadeniz sadece petrol ve doğal gaz açısından değil ayrıca gaz hidrat ve geleceğin temiz enerjisi olarak öne çıkan hidrojen açısından da önemli bir havza. Karadeniz yalnızca hamsinin, balığın çıktığı bir yer değil, bundan sonra Türkiye'nin enerjisinin büyük bir miktarının karşılandığı bir deniz olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Maden, Çayeli açıklarından aldıkları numuneleri analiz için yazışmalar tamamlandıktan sonra TPAO'ya göndereceklerini sözlerine ekledi.
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise bölgede doğal petrol sızıntısına ilişkin araştırmaları desteklediklerini söyledi.
Heyecanla sonuçları beklediklerini belirten Çiftçi, "Heyecanla bir an önce biz de Dubai gibi küçük ama zengin bir yer olmayı hayal ediyoruz. Çayeli ölçeğinde olaya bakmıyoruz. Bu ülkenin milli bir kaynağı, ülkemizi geleceğe yönelik zenginleştirecek bir kaynak." dedi.
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