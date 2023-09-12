Aile Destek zamlı ödeme ne zaman yapılacak 2023? Aile Destek Eylül ödemeleri ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?
"Aile Destek zamlı ödeme ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
"Aile Destek zamlı ödeme ne zaman yapılacak 2023? Aile Destek ödemeleri ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Aile Destek Programı ödemeleri her ay başvuru sahiplerine ulaştırılıyor. Ağustos ayı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatmaya başlarken eylül ayı aile destek ödeme tarihi için bekleyiş başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi ödemeleri Temmuz ayında sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak programın 1 yıl daha uzatıldığını ifade etmişti.
Eylül ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.
AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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