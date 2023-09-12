Aile Destek zamlı ödeme ne zaman yapılacak 2023? Aile Destek Eylül ödemeleri ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?

Eylül ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.