Merkez Bankasından ihracatçılara kredi desteği! Limit yükseldi

MERKEZ BANKASI'NIN FİNANSMAN KOLAYLIĞI İLE İHRACAT PERFORMANSINA SAĞLANAN DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, TCMB'nin 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1,5 milyar TL seviyelerine yükseldi. TCMB'nin yeni kararıyla reeskont kredileri kullanımının 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek.