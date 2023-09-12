Türk savunma sanayisinden Ekvador’a ilk büyük satış!

Birkaç hafta önce 20 adet çok amaçlı zırhlı araç ile 42 adet arazi tipi kamyonu orduya teslim ettiklerini hatırlatan Lasso, "Sevgili askerler, Ekvador halkı çalışmalarınızı takdir ediyor, son güne kadar yanınızda olacağız ve her zaman sizlere destek olacağız." dedi.