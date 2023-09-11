Kırtasiye yardımı 2023 ne zaman verilecek, ne kadar? Kırtasiye yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? İllere göre ödeme listesi...
"Kırtasiye yardımı 2023 ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırtasiye Yardımı Programı kapsamında, ilkokuldan liseye kadar farklı öğrenim kademelerindeki öğrencilere yönelik önemli bir destek sağlanıyor. Program, öğrencilere eğitim materyalleri, defterler, kalem setleri, çantalar gibi temel kırtasiye malzemelerini sunmayı hedefliyor. İşte ödeme takvimi için detaylar...
"Kırtasiye yardımı 2023 ne zaman verilecek, ne kadar? Kırtasiye yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırtasiye Yardımı Programı, ilkokuldan liseye kadar değişen öğrenim seviyelerindeki öğrencilere yönelik önemli bir destek sunmayı hedefliyor. Bu program kapsamında, öğrencilere eğitim materyalleri, defterler, kalem setleri, çantalar gibi temel kırtasiye malzemeleri sağlanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler!
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?
Okulların açılmasına geri sayılırken kırtasiye yardımı ödeme günleri belli oldu. 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında kırtasiye yardımı yapılacak.
KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.
Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılıyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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