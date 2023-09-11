Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! ABD'li uzmanlar duyurdu: Fiyatlar düşecek
Brent petrolün varili 90,35 dolardan işlem görürken uzmanlar akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni tahminde bulundu. Dünya genelinde fiyatlarda önümüzdeki aylarda düşüş yaşanacağı belirtilirken "Zayıf doların, diğer ülkeler için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor." ifadelerini yer verildi. İşte detaylar...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,35 dolardan işlem görüyor. Cuma gününü 90,65 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 90,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,06 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar, piyasada kar amaçlı alımlar, ABD'de faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve ülkede talebin zayıflayacağı endişesiyle geriledi.
YAKIT TALEBİ GELECEK AYLARDA DÜŞECEK
Geçen hafta yılın en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek enflasyon verisi öncesi kısmi düşüş gösterdi. Piyasalar, yüksek enflasyonun ABD ekonomisinde yavaşlamaya sebep olacağı ve ham petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişesini fiyatlıyor. ABD'deki yakıt talebinin de seyahatlerin yoğun olduğu yaz sezonunun sona ermesiyle gelecek aylarda düşmesi bekleniyor.
UZMANLARDAN YENİ TAHMİN
Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporları bu hafta yayımlanacak. Uzmanlar, küresel talep ve arzda geleceğe dönük ipuçlarını içerecek tahminleri yakından takip edecek.
"DİĞER ÜLKELER İÇİN PETROL UCUZ HALE GELEBİLİR"
Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. Dolar endeksi art arda sekiz hafta boyunca yükselerek altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD dolar endeksi cuma günü kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 104,187 oldu. Zayıf doların, diğer ülkeler için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 90,96 ile 91,09 dolar aralığının direnç, 90,32 ile 90,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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