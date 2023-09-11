Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! ABD’li uzmanlar duyurdu: Fiyatlar düşecek

"DİĞER ÜLKELER İÇİN PETROL UCUZ HALE GELEBİLİR"

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. Dolar endeksi art arda sekiz hafta boyunca yükselerek altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD dolar endeksi cuma günü kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 104,187 oldu. Zayıf doların, diğer ülkeler için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,96 ile 91,09 dolar aralığının direnç, 90,32 ile 90,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.