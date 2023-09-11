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Merkez Bankası'ndan TL hamlesi! Erkan OVP sonrası bankacılarla bir araya geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Merkez Bankası’ndan TL hamlesi! Erkan OVP sonrası bankacılarla bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP açıklanması üzerine TBB yönetim kurulu ile bir araya geldi. Erkan bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.

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