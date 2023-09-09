Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki yaşlı ve engelli vatandaşlar için yapılan aylık ödemelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, Eylül ayında 3,3 milyar lira değerinde yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
"Engelli ve yaşlı aylığı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı merak konusu olurken konuya ilişkn son dakika açıklaması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylülde 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.
ÖDEMELER HESAPLARDA!
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
Eylül ayında yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını aktaran Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar lira engelli aylıklarını da hesaplara aktardıklarını kaydetti.
Engelli ve yaşlılara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda eylül ayında 3,3 milyar TL yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.
ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI!
2023 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?
Engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan ve bu durumu sağlık raporu aracılığı ile ispat edebilen ihtiyaç sahipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan düzenli olarak engelli aylığı ödemesi alabilir.
Son olarak temmuz ayının başında güncellenmiş olan engelli aylıkları, kişilerin engel oranlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda engel oranı yüzde 40 ila yüzde 69 aralığında olanlara bin 874 TL, engel oranı yüzde 70'in üzerinde olanlara ise 2 bin 811 TL tutarında düzenli olarak ödeme yapılmaktadır.
ENGELLİ AYLIKLARI 2024 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?
Temmuz zammının ardından engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'den 2.811 TL'ye, engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye yükseldi.
Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, yüzde 40 ila 69 arasındaki engelli aylığının 2 bin 700 TL'ye, yüzde 70 ve üstü engelli aylığının 4 bin TL'ye çıkması bekleniyor.
Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.
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- Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
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