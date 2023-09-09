Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!

2023 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan ve bu durumu sağlık raporu aracılığı ile ispat edebilen ihtiyaç sahipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan düzenli olarak engelli aylığı ödemesi alabilir.

Son olarak temmuz ayının başında güncellenmiş olan engelli aylıkları, kişilerin engel oranlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda engel oranı yüzde 40 ila yüzde 69 aralığında olanlara bin 874 TL, engel oranı yüzde 70'in üzerinde olanlara ise 2 bin 811 TL tutarında düzenli olarak ödeme yapılmaktadır.