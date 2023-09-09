İstanbul - Ankara arası hızlanacak! Hem yeni otoyol hem SHT | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI

2053'te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak.

Türkiye'de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale'de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.