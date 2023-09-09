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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylülde 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

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