Güncel fındık fiyatları Eylül 2023! Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? TMO, Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce...
Fındık üreticileri ve alıcıları, sezonun bitmesine doğru fiyat araştırması yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." demişti. İşte, 9 Eylül güncel fındık fiyatları...
"Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." ifadelerine yer vermişti. İşte, 9 Eylül güncel fındık fiyatları...
GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
*Giresun kalite fındığı 84 TL.
*Levant Kalite fındığı ise 82,5 TL.
*Bu rakamlar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan fındığın fiyatları.
TMO FINDIK FİYATI
2023/2024 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 84.00 TL/Kg, Levant kalite için 82.50 TL/Kg, Sivri kalite için 80.00 TL/Kg'dır.
*9 Eylül Cumartesi gününde ise Sakarya Ticaret Borsası'nın verilerine göre serbest piyasada Sakarya'da kabuklu fındık ortalama olarak nem oranına bağlı değişmekle beraber 72 ila 80 TL arasında işlem görüyor.
ORDU FINDIK FİYATLARI SON DURUM
Ordu'da 9 Eylül 2023 tarihinde serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık için 79 TL'den işlem görüyor.
FINDIK NE ZAMAN TOPLANIR?
Fındık en iyi Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Sıcaklık ve yağış miktarı olarak en uygun bölge Karadeniz bölgesidir. Ülkemizde Artvin'den Kırklareli'ne uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Kuzey geçit bölgelerinde oldukça yoğun bulunur.
Türkiye, dünya fındık üretiminde ilk sırada yer alır. Fındık ağırlıklı olarak Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Bartın ve Zonguldak illerinde üretilmektedir. Fındık toplama zamanı fındık çeşidine ve meyvenin olgunlaşma zamanına göre farklılık göstermektedir.
Karadeniz bölgesinde hasat zamanı sahil kolunda 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos yüksek kolda ise 20 Ağustos'tan sonra gerçekleşir.
Fındık hasadının yapılabilmesi için meyvenin tam olgunluğa erişmesi gerekmektedir. Tam olgunluğa erişmeden yapılan hasatlarda fındıkların iç randımanı düşer ve fındıkların depolanma süresi kısalır.
Fındık hasadında belli kriterlere dikkat etmek gerekir:
Fındığın sert kabuğunun yüzde 80 oranında kızarmış olması beklenir.
Daldaki fındığın nem oranının yüzde 30 azalması gerekir.
Bir diğer kriter ise hasat yapılacak meyvenin iç dolum iriliğidir.
Ağustos ayında başlaması gereken hasat çeşitli nedenlerle eylül ayına sarkabilir. Eylül ayına sarkan hasatta dikkat edilmesi gereken önemli detay ise ürünü sonbahar yağmurlarından korumaktır.
Vaktinde kurutulamayan ya da naylon bir örtü altında uzun süre kalan fındıkların zarar görmemesi için önlem alınmalıdır. Ekim ayına gelindiğinde bütün fındıklar toplanmış, kurutulmuş olmalıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
- Bakan Göktaş öğrencilere müjdeyi verdi! 5,6,7,8,9,10,11,12 ve üniversitelilere 750+750 TL anında ödeme! İkametgah adresinde hemen başvur!
- 65 yaş aylığında karar verildi! 2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! Çocuğu, torunu, aylık geliri...
- Okul ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? MEB son dakika tarihleri açıkaldı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'ler 2023-24 tatil tablosu!
- Emekliye Ocak zammında %37'lik enflasyon hesabı! 12.24 puanlık refah payıyla 7.500 TL kök maaşlar katlanacak! SGK-SSK, BAĞKUR en düşük aylıklar değişti!
- Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
- Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı
- Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı
- AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- İSKİ SU ZAMMI SON DAKİKA! İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Ne zaman geçerli olacak 2023?
- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!