Müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni havalimanı geliyor
Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Şu anda havalimanımızın öncelikli olarak yapılması gereken yapılarının inşalarına başladık” ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği memleketi Trabzon Havalimanı'nda vatandaşlar ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ettikten sonra İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.
İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda, ulaşım ve iletişim altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını, Trabzon'un da dev projelerle imar edildiğini kaydetti. Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısı için bugüne kadar yaklaşık 78 milyar lira yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Tüm ülkemizde olduğu gibi Trabzon'umuzu da dev yatırımlar ile dört baştan imar etmeye devam ediyoruz. Son 21 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaptığımız yatırımlarım miktarı yaklaşık 78 milyar liradır. Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 184 kilometre daha yaparak 240 kilometreye ulaştık. Yollarının 89 kilometresi BSK kaplamalıydı, 488 kilometreye yükselttik. 2007 yılında yıllarca bitmeyen adeta bir yılan hikâyesine dönen Karadeniz Sahil Yolunu biz tamamladık. Karadeniz Sahil Yolu ile Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi. Trabzon'da kuzeyden güneye ulaşım sağlayan birçok yolu bitirdik. Bir kısmında da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
40 MİLYARLIK 23 POROJE DEVAM EDİYOR
Trabzon genelinde şu anda yaklaşık 40 milyar proje bedeli ile 23 karayolu projenin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Hiç şüphesiz devam eden en önemli karayolu projelerimizden biri Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalarımızdır. Bildiğiniz üzere Kanuni Bulvarı, Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir projemiz. Toplam 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı Yolu'nu BSK kaplı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın 17,6 km'sini, 17 km'lik imar bağlantı yollarının 9,4 km'sini ve 17,9 km'lik kavşak kollarının 11,2 km'sini açtık. Şu anda Kanuni Bulvarı'nın Yenicuma-2 Kavşağı – Çukurçayır Kavşağı arasında kalan 4 km'lik kesiminde ve 1 km'lik Değirmendere bağlantısında da yapım çalışmalarımız devam ediyor. Boztepe Tüneli'ni ve viyadüğünü hizmete açmayı planlıyoruz. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Araklı ilçemiz üzerinden Bayburt'a ulaşım sağlayan Araklı-Bayburt Yolu'nun 7 – 17. km'leri arasında kalan 10 km'lik kesimdeki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz üzere Trabzon Güney Çevre Yolu çalışmalarımızı da başlattık" diye konuştu.
GÜNEY ÇEVRE YOLU 3 KISIM HALİNDE HAYATA GEÇEÇEK
Toplam 43,8 km'den oluşan Güney Çevre Yolu'nun 35,8 km'sini 15 adet tünel ile 2,1 km'sini ise 14 adet viyadük ile geçmeyi planladıklarını söyleyen Uraloğlu, "Üç kısım halinde hayata geçireceğiz. 16,5 km uzunluğundaki 1. kısmında Çevre Yolu'nun Karadeniz Sahil Yolu'ndan ayrıldığı proje başında T-1 Tüneli portaline ulaşabilmek için kazı ve destek çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.
SAMSUN-SARP DEMİRYOLU PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Trabzon'un yıllardır büyük bir hevesle beklediği demir yolu proje çalışmalarının başladığını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de bir taraftan karayolu yatırımları devam ederken özellikle demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Planlamaların içerisinde Trabzon'da bu yatırımların ortasında. Samsun-Sarp demiryolu ve bunun merkezi de Trabzon. Toplam 513 kilometre uzunluğunda planlanan demiryolunun proje çalışmalarını başlatacağız. Yine, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projemiz içinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.
REKORLARIN HAVALİMANI OLDU
Bakan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri haline geldi. İç hat yolcu sayısında 7. sırada, dış hat yolcu sayısında ise 10. sırada yer alması çok önemli bir başarıdır. 2022 yılında iç hat ve dış hat toplamında yaklaşık 3 milyon 185 bin yolcu ağırladı. Bu yıl ise daha ağustos sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcu ağırladı. Yıl sonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü, Trabzon'da çok ciddi bir turist artışı olduğunu gözlemliyoruz. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu eşsiz doğası ve tarihi kültürel varlıklarıyla Trabzon'umuz artık turizm açısından bir cazibe merkezi oldu. Kente gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret ediyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi 12 ülkeden doğrudan uçuş gerçekleştirilen Trabzon'a, Avrupa ülkelerinden de çok sayıda turist geliyor. Şu anki verilerimize göre, 2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu. 2053 vizyonumuz doğrultusunda Trabzon'u bir marka şehir haline getirmek için turizmin bölgeye sağlayacağı faydayı maksimize edeceğiz. Bu nedenle Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu havalimanımız Trabzon'a gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin katbekat artmasına vesile olacak inşallah. Şu anda havalimanımızın öncelikli olarak yapılması gereken yapılarının inşalarına başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Sonrasında yapım sürecini başlatacağız. Ve hiç şüphesiz tüm bu yapılanlar tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak" diye konuştu.
ZİGANA TÜNELİNE MÜHÜR VURDUK
Bakan Uraloğlu, "Yeni Zigana tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduk. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan 14,5 km uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana Yeni Zigana Tünelimizden 880 bin üzerinde araç geçti. Yeni Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden birisi olmuştur. Yine, Maçka-Karahava kesiminin de bölünmüş yol haline getirilmesiyle Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yolun standardı da yükseldi. Böylece güzergahtaki trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlanmış oldu" dedi.
FUTBOLLA YAŞAYAN DÜNYADAKİ TEK ŞEHİR
Trabzon'un, futbolu çok seven bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "24 saatini futbolla yaşayan, ateşli taraftarları ile takımlarına sahip çıkan bir şehir. Ayrıca şu da bir gerçek ki futbol sadece bir oyun değil. Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu hep birlikte doyasıya yaşadık, gurur duyduk. Futbolun bir şehre ve ülkeye katabileceklerini hep beraber gördük. Hem turizmdeki başarıları hem de sporda ki başarıları ile Trabzon'un önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin geleceğine damga vuracağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.
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