Müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Trabzon’a yeni havalimanı geliyor

REKORLARIN HAVALİMANI OLDU

Bakan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri haline geldi. İç hat yolcu sayısında 7. sırada, dış hat yolcu sayısında ise 10. sırada yer alması çok önemli bir başarıdır. 2022 yılında iç hat ve dış hat toplamında yaklaşık 3 milyon 185 bin yolcu ağırladı. Bu yıl ise daha ağustos sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcu ağırladı. Yıl sonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü, Trabzon'da çok ciddi bir turist artışı olduğunu gözlemliyoruz. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu eşsiz doğası ve tarihi kültürel varlıklarıyla Trabzon'umuz artık turizm açısından bir cazibe merkezi oldu. Kente gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret ediyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi 12 ülkeden doğrudan uçuş gerçekleştirilen Trabzon'a, Avrupa ülkelerinden de çok sayıda turist geliyor. Şu anki verilerimize göre, 2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu. 2053 vizyonumuz doğrultusunda Trabzon'u bir marka şehir haline getirmek için turizmin bölgeye sağlayacağı faydayı maksimize edeceğiz. Bu nedenle Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu havalimanımız Trabzon'a gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin katbekat artmasına vesile olacak inşallah. Şu anda havalimanımızın öncelikli olarak yapılması gereken yapılarının inşalarına başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Sonrasında yapım sürecini başlatacağız. Ve hiç şüphesiz tüm bu yapılanlar tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak" diye konuştu.