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29 milyon liralık destek bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı resmen duyurdu: Hayırlı ve bereketli olsun

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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29 milyon liralık destek bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı resmen duyurdu: Hayırlı ve bereketli olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftçilere yönelik yapılacak 29 milyon 85 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu. İşte detaylar...

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