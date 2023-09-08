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ABD devi bankadan yatırımcılara "Türk Lirası alın" çağrısı! Ekonomideki pozitif adımlar sonrası dikkat çeken açıklama...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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ABD devi bankadan yatırımcılara Türk Lirası alın çağrısı! Ekonomideki pozitif adımlar sonrası dikkat çeken açıklama...

ABD'de bulunan yatırım bankası JP Morgan, yatırımcılarına gönderdiği bilgi notunda Türkiye'deki ekonomik gelişmelere yer verirken "Türk Lirası alın" çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada "Rezervler ılımlı bir hızda büyüyecek gibi görünüyor.'' ifadelerini kullandı.

Merkezi ABD'de bulunan yatırım bankası JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başladı. JP Morgan'ın yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

PİYASALARIN BEKLENTİSİNE YER VERİLDİ

Zorlu makroekonomik koşullara rağmen ortodoks politikalara geçişin kararlı olduğu belirtilen bilgi notunda, 250 baz puan artış olacağı yönündeki piyasa beklentilerine karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), en son toplantısında politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı, bu sinyallerin, siyasi destekle hareket edildiğine işaret ettiği kaydedildi.

TÜRK LİRASI ALIN ÇAĞRISI

Bilgi notunda, "Model portföyümüze küçük bir miktar 'TL ağırlık artır' pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz." denildi.

"REZERVLER ILIMLI BİR HIZDA BÜYÜYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yetkililerin, dolar/TL kurunda daha fazla yukarı yöne izin vermeyecek teşvikler getirdiği belirtilen bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda analizlerimiz, TL'nin ucuz ve rekabetçi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla TL'de ek bir devalüasyon gerekmiyor. Yetkililerin, döviz rezervlerinde bir kayıp olmaksızın dolar/TL kurunu istikrarlı bir düzeyde tutabilecekleri kanaatindeyiz, aslında rezervler ılımlı bir hızda büyüyecek gibi görünüyor. Bunun sebebi, kredi büyümesinin yıllık yaklaşık yüzde 40-50'ye düşerek reel olarak negatife dönmesi ve kredi faizlerinin önemli oranda artmış olmasıdır. Turizm gelirleriyle birlikte ağustos-ekim aylarında ılımlı bir cari fazla elde edilebilir. Bunun sonucunda ise istikrarlı bir dolar/TL kurunun pozitif getiri vermesi beklenebilir."

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