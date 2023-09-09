A101 aktüel ürünler kataloğu (9 Eylül Cuma)! Mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, akıllı LED TV’den beyaz eşyaya birçok ürün A101’de

Söz konusu ürünlere kıyasla 7-14 Eylül aktüel ürünler listesinde daha yüzlerce ürün indirimli fiyat etiketi ile A101 marketlerinin spot masasında yer alacak. İşte herkes tarafından merak edilen tam katalog…

A101 7-14 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL

Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL

Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL

OBVO 42" Full HD Android 13 Smart Led 5.299 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.199 TL

SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 13.999 TL

SEG CM 910 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.099 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 2.799 TL

Regal Çay Makinesi 799 TL

Kiwi Dik Süpürge 499 TL

Flavel Türk Kahvesi Makinesi 799 TL

Arzum Mistost Tost Makinesi 849 TL

Fakir Pixie Saç Şekillendirme Seti 999 TL

Oral-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 3+1 239 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 199 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 219 TL

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 149 TL

TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL

Elitled Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampul 74,90 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 179 TL

Çelik Sporcu Matarası 750 ml 129 TL

Desenli Termos 1 Litre 99 TL

Karma Ahşap Ürünler 19,90 TL

Q-Box Saklama Kabı 3'lü 24,90 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 24,90 TL

LAV Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 9,90 TL

LAV Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 12,50 TL

LAV Kapaklı Cam Kavanoz 425 cc 8,50 TL

Saplı Kavanoz Hunisi 7,50 TL

Plastik Kase Çeşitleri 39,90 TL

Servis Gereçleri 19,90 TL

Saklama Kabı 6'lı 59,90 TL

Piknik Sepeti 79,90 TL

Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,90 TL

Rooc Renkli Bıçak 2'li 19,90 TL

Metaltex Renkli Metal Süzgeç 49,90 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 19,90 TL

Karma Plastik Ürünler 27,90 TL

Keramika Çift Renk Kupa 24,90 TL

Keramika Zambak Çerezlik 15,90 TL

Kristal Kahvaltılık 15,90 TL

LAV Katlı Cam Sunumluk 49,90 TL

LAV Ölçü Bardağı 520 cc 18,50 TL

Cam Pasta Tabağı 10,90 TL

Cam Kase 9,90 TL

Kapaklı Cam Lokumluk 22,50 TL

Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 49,90 TL

Paşabahçe Tuzluk Seti 2'lli 27,50 TL

Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li 59,90 TL

Desenli Cam Sürahi 1600 cc 39,90 TL

Cam Matara 750 ml 59,90 TL

LAV Saklama Kabı 270 cc 11,90 TL

LAV Ottimo Demet Çay Bardağı 6'lı 38,50 TL

LAV Ottimo Kulplu Çay Bardağı 6'lı 59,90 TL

LAv Ottimo Kulplu Bardak 250 cc 11,75 TL

LAV Ottimo Meşrubat Bardağı 365 cc 15,90 TL

LAV Attimo Çay Bardağı 6'lı 22,50 TL

Casati Sinergia Slikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 219 TL

Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 169 TL

Boya Rulosu 19,90 TL

Sprey Boya 400 ml 28,90 TL

MDF Hızlı Yağıştırıcı 200 ml 28,90 TL

Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200 ml 19,90 TL

Tornavida Seti 7'li 59,90 TL

El Arabası 449 TL

Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 499 TL

Piranha 11 Parça Şarjlı Vidalama 449 TL

Piranha Çok Amaçlı Alet Seti 749 TL

Büyük Boy ABS Valiz 549 TL

Orta Boy ABS Valiz 449 TL

Kabin Boy ABS Valiz 349 TL

26" Jant Bisiklet 1.999 TL

Koltuk Takımı 7.990 TL

Katlanır Dinlenme Koltuğu 2.490 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 47,50 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 44,50 TL

Bayan Sporcu Tişört 79,90 TL

Bay Sporcu Tişört 89,90 TL

Silk&Blue Bay/Bayan Patik Çorap 3'lü 24,90 TL

Silk&Blue Bayan Hipster 2'li 39,90 TL

Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL

Kadife Askı 5'li 49,90 TL

DoReMi Kız Çocuk Külotlu Çorap 29,90 TL