Tarkim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Tarkim ne zaman borsada işlem görecek? Hisse kodu...

TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarkim halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TARKİM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tarkim, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir