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Tarkim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Tarkim ne zaman borsada işlem görecek? Hisse kodu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Tarkim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Tarkim ne zaman borsada işlem görecek? Hisse kodu...

"Tarkim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz talep toplama tarihleri bu akşam itibariyle sona erdi. İşte, Tarkim halka arz için detaylar...

"Tarkim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Tarkim ne zaman borsada işlem görecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarkim halka arz sonuçları hakkında araştırmalar başlamış durumda. Bu akşam sona eren talep toplama işlemleri sonrası yatırımcılar Tarkim halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek sorularına yanıt aramaya başladı.

TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİYOR?

Tarkim hisse fiyatı 107,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Tarkim halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bilgisi bulunuyor.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tarkim'in halka arz sonrası açıklık oranı %23,81 olarak beklenidi.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 537 Milyon TL olması bekleniyor.

TARKİM HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

#TARKM olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı: 5.000.000 Lot

Fonun Kullanım Yeri

%50 Fabrika yatırımı (Makine ekipman, inşaat işleri vb).

%25 Kısa vadeli borçların ödenmesi.

%25 İşletme sermayesi.

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

500 Bin katılım ~ 10 Lot (1075 TL).

1 Milyon katılım ~ 5 Lot (537 TL).

1.2 Milyon katılım ~ 4 Lot (430 TL).

1.4 Milyon katılım ~ 3 Lot (322 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 3 Lot (322 TL).

1.8 Milyon katılım ~ 2 Lot (215 TL).

2 Milyon katılım ~ 2 Lot (215 TL).

TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarkim halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TARKİM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tarkim, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

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