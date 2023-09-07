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İşte depremzedelere KDV muafiyetinin detayları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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İşte depremzedelere KDV muafiyetinin detayları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanacak konutlara yönelik KDV muafiyetinin usul ve esasları belirlendi.

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